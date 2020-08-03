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ديني

حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. مستشار المفتي يوضح

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:29 م
إذا كنت ترمي بقايا
إذا كنت ترمي بقايا الطعام في القمامة.. مستشار المفتي يحذر
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أمل فوزي
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن هناك الكثير من الناس يتعاملون مع بقايا الطعام باعتبارها قمامة، ويرمونها في سلة المهملات، منوهًا بأنه ينبغي الاستفادة منها شكرًا للنعمة.


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وأوضح «عاشور» في إجابته عن سؤال: «هل نحن مؤاخذون على رمى بقايا الطعام كبعض كسرة الخبز أو حبات الأرز إلى آخره فى سلة المهملات؟ وما الذى يجب علينا فعله تجاه الأكل الزائد؟»، أنه ينبغي لمن تبقي منه فضلات طعام أن يحافظ عليها أو يستفيد منها بدلًا من رميها فإن فى ذلك شكرًا للنعمة.


وأضاف أننا مطالبون بالمحافظة على الطعام وإن تبقى منه فضلات فيجب علينا أن نهديه أو نتصدق به لمن يأكلها إنسانا كان أو حيوانًا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ».


وأشار إلى أنه ورد فى بعض الأحاديث الأمر بإكرام الخبز ويقول الإمام المناوى "وإكرامه بما مر وألا يوطى ولا يمتهن بنحو إلقائه فى قاذورة أو مزبلة أو ينظر إليه بعين الاحتقار" ويجوز لمن لم يجد مَن يأخذ هذه الفضلات.. يجوز له التخلص منها فى مكان النفايات او غيرها. 
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