شريف عبد المنعم: صالح سليم حذرني من تحريض حكم مباراة القمة الإيطالي لطردي

كشف شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، عن أن الحادث الذي تعرض له، وقف عائقا أمام احترافه في أوروبا، حين كان لاعبا فى صفوف المارد الأحمر.





وقال، خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: حزين جدا للطريقة التي رحلت بها عن الأهلي، حيث رحلت عنه في سن 27 سنة، مضيفا: "علاقتي كانت طيبة مع الراحل صالح سليم".





وأضاف: اشتهرت بين الجماهير بلقب "كمبس" و"ترافولتا": واتجهت للتمثيل بعد عام من تعرضي للحادث.





وأوضح: مباريات القمة ضد الزمالك سبب شهرتي للجماهير وكنت أشعر أنني أنا المسئول عن مباريات القمة وفزت في كل المباريات على الفريق الأبيض إلا مباراة واحدة



