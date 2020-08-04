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رياضة

شريف عبد المنعم: صالح سليم حذرني من تحريض حكم مباراة القمة الإيطالي لطردي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:33 ص
شريف عبد المنعم
شريف عبد المنعم
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محمد رشاد
كشف شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، عن أن الحادث الذي تعرض له، وقف عائقا أمام احترافه في أوروبا، حين كان لاعبا فى صفوف المارد الأحمر.

وقال، خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: حزين جدا للطريقة التي رحلت بها عن الأهلي، حيث رحلت عنه في سن 27 سنة، مضيفا: "علاقتي كانت طيبة مع الراحل صالح سليم".

وأضاف: اشتهرت بين الجماهير بلقب "كمبس" و"ترافولتا": واتجهت للتمثيل بعد عام من تعرضي للحادث.

وأوضح: مباريات القمة ضد الزمالك سبب شهرتي للجماهير وكنت أشعر أنني أنا المسئول عن مباريات القمة وفزت في كل المباريات على الفريق الأبيض إلا مباراة واحدة

وفجر عبد المنعم  مفاجأة بأن صالح سليم قالي خد بالك جايبين حكم إيطالي لإدارة القمة بكرة وكلموه عنك انك بتتعصب وممكن تتطرد وللاسف اتطردت في الشوط الاول وخرجت من المباراة على المستشفى لإجراء عملية الزائدة بسبب العصبية".
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