الأمم المتحدة: كوريا الشمالية مستمرة في تطوير برنامج الأسلحة النووية

كشف تقرير أممي جديد، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة كوريا الشمالية في تطوير برنامج الأسلحة النووية، دون توقف.





وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، قال إنه لن يكون هناك مزيد من الحروب؛ لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن تصريحات كيم قالها أثناء استقباله المحاربين القدامى خلال احتفاله بالذكرى السابعة والستين لانتهاء الحرب الكورية، التي اشتعلت بين عامي 1950 و1953، وحلت ذكراها في 27 يوليو.





وأكد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، اعتزام بلاده تعزيز قواتها العسكرية بـ "قدرة الردع النووي الذاتي"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ67 لانتهاء الحرب الكورية، التي استمرت لمدة 3 أعوام (1950-1953) وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.





وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الزعيم "كيم" ذكر ذلك أثناء حضوره مؤتمر محاربي الحرب الكورية القدامى السادس المنعقد في مركز 25 أبريل الثقافي في (بيونج يانج)، بمناسبة الذكرى السنوية بـ "يوم النصر لحرب تحرير الوطن".. إذ تسمى كوريا الشمالية يوم توقيع الهدنة؛ بيوم النصر والحرب الكورية بـ "حرب تحرير الوطن".