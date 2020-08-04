دعوات وفدية للمصريين للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ

دعا نبيل عبد الله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، جموع المصريين في الداخل والخارج، للمشاركة بقوة في انتخابات أعضاء مجلس النواب.





وأكد " عبد الله " فى بيان صحفى له على أن المصريين سيسطرون ملحمة وطنية جديدة، خلال عملية التصويت في انتخابات الشيوخ، وأن مشاركتهم ستكون بمثابة رسالة لكل أعداء الوطن.





وأشاد بموقف حزب الوفد الداعم دائما للدولة، وبجهود المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، في توحيد صفوف الوفديين والوقوف خلف القيادة المصرية في كل مواقفها وقراراتها الوطنية التي تستهدف دائما المصلحة العليا للمصريين.



