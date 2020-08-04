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رياضة

بعد توقف 143 يوما.. الدوري السعودي يعود بدون 27 لاعبا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:41 م
نجوم الدوري السعودي
نجوم الدوري السعودي
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محمد السعيد
تستأنف مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان للمحترفين" اليوم، الثلاثاء، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت صحيفة " الرياضية السعودية، أن مسابقة الدوري السعودي ستستأنف بعد توقف 143 يوما، بدون 27 لاعبا لظروف مختلفة تشمل عدم تمديد العقود وتراكم البطاقات والإصابات وظروف الطيران.

وستقام باقي مباريات الموسم الحالي من مسابقة الدوري  السعودي بدون حضور الجماهير، خضوا من تفشي فيروس كورومانا المستجد في المدرجات.

ويتلقي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري السعودي، الفتح مع الفيحاء، أبها مع الاتحاد الرائد مع ضمك، الفيصلي مع التعاون، الأهلي مع التعاون.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
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