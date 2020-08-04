إحصائية: إصابات كورونا عالميا تتجاوز 18.3 مليون.. والوفيات تقارب 693 ألفا

عرضت فضائية "الآن"، فيديو لإحصائيات إصابات فيروس كورونا عالميا.





وأشار‭ ‬الإحصاء إلى أن أكثر من 18.3 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 692 ألفا و845 شخصا توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019، وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 155937 وفاة وأربعة ملايين و734246 إصابة.





وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 94665 وفاة ومليونين و750318 إصابة، وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها مليون و803695، لكنها احتلت المرتبة الخامسة من حيث الوفيات بواقع 38135 وفاة.





وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 856264، وإن لم تتجاوز وفياتها 14207.





وفي المركز الخامس بقائمة الإصابات حلت جنوب أفريقيا بواقع 516862 إصابة، لكن حصيلة الوفيات اقتصرت على 8539.





وأزاحت المكسيك بريطانيا من المرتبة الثالثة بقائمة الوفيات بعد أن قفزت الحالات إلى 48012، لكنها جاءت في المركز السادس بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 443813.





وتراجعت بريطانيا إلى المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد بلوغ مجمل حالاتها 46210، بينما احتلت المرتبة التاسعة في قائمة الإصابات بواقع 336258.



