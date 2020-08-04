رفع 1150 طنا من تراكمات القمامة و190 أشغال بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية بكافة مدن وقرى المحافظة، مشيرا الى استمرار رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة من كافة المقالب وأماكن التجمعات ونقلها الى مصانع تدوير القمامة والتوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضارى والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين.





وأسفرت حملات النظافة اليومية بالوحدات المحلية لمراكز دمنهور وكوم حمادة والمحمودية وأبو حمص ورشيد عن رفع 1150 طنا من تراكمات القمامة بالشوارع بالمدن والقرى ونقلها الى مصانع تدوير القمامة .





كما تم إزالة 190 حالة إشغال بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية حيث شملت الأعمال رفع 540 طن قمامة وازالة 145 حالة إشغال بمركز ومدينة دمنهور ورفع 160 طن بقرى ومدينة المحمودية بالاضافة الى 145 طن تراكمات بأبو حمص و170 طنا بكوم حمادة وبمركز رشيد تم إزالة 45 حالة إشغال وكذا رفع 135 طن من تراكمات القمامة .