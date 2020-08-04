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تعليم

الأول مكرر علمي علوم: أحلم بالالتحاق بكلية الطب.. وأجواء كورونا زادت من توتر الامتحانات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:10 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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نهلة الشربيني

قال أحمد هشام، الأول مكرر علمي علوم، إنه لم يكن يتوقع الحصول على المركز الأول بالثانوية العامة، حيث علم بخبر حصوله على هذه المرتبة من خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم.

 

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وأضاف "هشام"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الامتحانات وسط أجواء كورونا كان بها توتر كبير للطلاب، إلا أنه استطاع التغلب على هذا التوتر، مشيرا إلى أنه يقتدي بوالديه لذلك يود الالتحاق بكلية الطب.

 

وقد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020.


وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالآتى: علمى علوم: من بينهم أحمد السيد برعي السيد، وأحمد عبد الناصر، وأحمد هشام عبد الرحيم، بينما شعبة علمى رياضة: عمر عبد السميع، وعمر وائل محمد، وأحمد السعيد محمد، وأحمد يسري عبد الحميد، وشعبة الأدبي: علا أحمد سعد، وأحمد محمود صابر، وحبيبة محمود محمد عبد الله، وريموندا أيمن عبده.


وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.
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