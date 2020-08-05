ماجد المصري: لست قلقاً من تجربتي في مسلسل الوجه الآخر.. والبطولات الجماعية الأنجح مؤخرًا

مسلسل الوجه الآخر يناقش قضايا اجتماعية

سعيد بعرض الوجه الآخر خارج موسم رمضان





تجربة جديدة يقوم بها النجم ماجد المصري، من خلال مسلسل "الوجه الآخر" المقرّر عرضه خارج السباق الرمضاني، تحدّث "ماجد" عن تجربته والقضية التي يناقشها العمل الإضافة إلى كواليس العمل.







قال الفنان ماجد المصري إنه يواصل تصوير مشاهد دوره في مسلسل "الوجه الآخر" المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.





وأضاف ماجد المصري، أن المسلسل يناقش قضية مهمة فى المجتمع وهو صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.





وتابع: أنه يرى أن البطولات الجماعية أثبتت نجاحها الفترة الأخيرة بعد نجاح أكثر من عمل فني مؤخرًا.





البطولات الجماعية لاقت انتباه المشاهد وأصبح يؤيد هذه الظاهرة لأن الجمهور أصبح لديه وعي كبير بهذا الموضوع.

أضاف: سعيد بعرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني خاصة أن الجمهور يفضل هذه الفترة لأن المسلسل يأخذ حقه في المشاهدة.

كواليس العمل أكثر من رائعة خاصة أن العمل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين حيث جمعنا أكثر من عمل فأنا سعيد بهذه التجربة.

وقال ماجد المصري: "إنني لم أقلق من هذه التجربة خاصة أن العمل جديد من حيث القصة التي يناقشها والقضية التي يطرحها".





مسلسل "الوجه الآخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.





مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.