محمد حماقي يطلق أغنية جديدة بعنوان "هو ده حبيبي"

شارك محمد حماقي جمهوره بأغنيته الجديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





وكتب حماقي معلقًا عليها "هو ده حبيبي من كلمات :تركى ال شيخ والحان :عمرو مصطفي".





وكان أحدث ألبوم لـ محمد حماقى "كل يوم من ده" وتم طرحه فى يناير 2019 وضم الألبوم 20 أغنية "يا زلزال، وعيونه سهرانة، وكل يوم من ده، وليلى، وصور، وأعمل أيه، وبقيت معاه، م البداية، ويا ستار، ويا غربة".





وتعاون محمد حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.





وحقق ألبوم «كل يوم من ده»، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب، منذ طرحه على مدار 60 يومًا فقط.