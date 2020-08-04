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أخبار العالم

حقيقة إصابة سعد الحريري في انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:07 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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في أعقاب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، أكدت قناة "LBCI" اللبنانية أن رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

وقالت القناة إنه في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

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وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وكشف وزير الصحة اللبناني حمد حسن حقيقة الانفجار الضخم الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، وخلف مئات القتلى، قائلا إن ما حصل في المرفأ انفجار مفرقعات نارية وهناك عدد كبير من الإصابات، موعزا لكل المستشفيات بإستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.
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