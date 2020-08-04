معمول به في الخارج.. برلماني: تحويل الصيادلة إلى أطباء يحتاج إلى دراسة

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مقترح التحويل من كلية الصيدلة لكليات الطب ليس الأول من نوعه، فد سبق وتم التقدم بمقترح مثيرا للجدل بالاستعانة بالخريجين من الصيادلة وتحويلهم إلى أطباء في مواجهة كورونا.
وأوضح أبو العلا في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا المقترح معمول به في الخارج، حيث يمكن للصيدلي ممارسة الطب شرط أن يقوم بدراسة تكميلة للتأهيل ويحصل على شهادة بذلك، ونفس الحال للطبيب الذي يرغب في ممارسة الصيدلة.
وأشار النائب إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة مستفيضة ودراسة طويلة لتطبيقه في مصر، مؤكدا على عدم وجود أزمة عجز أطباء بالمستشفيات وإن وجدت سيتم التعاقد فورا مع أطباء التكليف والامتياز من باب أولى.
كان قد انتشر خبر عن صدور قرار من المجلس الأعلي للجامعات بشأن امكانية التحويل من كلية الصيدلة لكلية الطب البشري، وذلك فيما لا يزيد عن 100 طالب فقط لكل كلية طب ويكون من خلال برنامج خاص أسوة بما هو متبع حاليا في بعض كليات الطب.
شمل القرار استثناء الطلاب الراغبين في التحويل من مجموع الثانوية العامة المطلوب للالتحاق بكليات الطب إلى جانب السماح لكليات الطب عمل مقاصة لإمكانية استثناء هؤلاء الطلاب من بعض المقررات الدراسية السابق أخذها في كليات الصيدلة وأقر المجلس أنه في حالة نجاح هذا النظام سيتم تعميمه على خريجي كليات الأسنان العام القادم وحسب استيعاب كل كلية.