AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

معمول به في الخارج.. برلماني: تحويل الصيادلة إلى أطباء يحتاج إلى دراسة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:58 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
Advertisements
أحمد أيمن
قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مقترح التحويل من كلية الصيدلة لكليات الطب ليس الأول من نوعه، فد سبق وتم التقدم بمقترح مثيرا للجدل بالاستعانة بالخريجين من الصيادلة وتحويلهم إلى أطباء في مواجهة كورونا.

وأوضح أبو العلا في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا المقترح معمول به في الخارج، حيث يمكن للصيدلي ممارسة الطب شرط أن يقوم بدراسة تكميلة للتأهيل ويحصل على شهادة بذلك، ونفس الحال للطبيب الذي يرغب في ممارسة الصيدلة.

وأشار النائب إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة مستفيضة ودراسة طويلة لتطبيقه في مصر، مؤكدا على عدم وجود أزمة عجز أطباء بالمستشفيات وإن وجدت سيتم التعاقد فورا مع أطباء التكليف والامتياز من باب أولى. 

كان قد انتشر خبر عن صدور قرار من المجلس الأعلي للجامعات بشأن امكانية التحويل من كلية الصيدلة لكلية الطب البشري، وذلك فيما لا يزيد عن 100 طالب فقط لكل كلية طب ويكون من خلال برنامج خاص أسوة بما هو متبع حاليا في بعض كليات الطب.

شمل القرار استثناء الطلاب الراغبين في التحويل من مجموع الثانوية العامة المطلوب للالتحاق بكليات الطب إلى جانب السماح لكليات الطب عمل مقاصة لإمكانية استثناء هؤلاء الطلاب من بعض المقررات الدراسية السابق أخذها في كليات الصيدلة وأقر المجلس أنه في حالة نجاح هذا النظام سيتم تعميمه على خريجي كليات الأسنان العام القادم وحسب استيعاب كل كلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعيد شمعة: لا يوجد نقص بأعداد الصيادلة.. ويوضح أسباب الزيادة

تفاصيل تنفيذ قرار تحويل طلاب الصيدلة إلى الطب البشري

تفاصيل مقترح تحويل الصيادلة لـ أطباء بشريين.. فيديو

خطر على حياة المرضى.. برلمانية: لا يجوز التحويل من كليات الصيدلة للطب

ترشيحاتنا

شاهد.. مقاطع فيديو مروعة لانفجار بيروت

خطأ في نتيجة طالبة بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق

مفيش كتب ورقية.. طارق شوقي: استخدام التعليم الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة هذا العام

منظمة الصحة العالمية تنتهي من تحديد التصور الأساسي لنشأة فيروس كورونا.. فيديو

تمول من تحيا مصر.. السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الأهلية الجديدة

وزير التعليم: 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا على أكثر من 95% .. ومعظم الاوائل من المدارس الحكومية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع

بعد ظهورها في حمام السباحة.. شاهد صور مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف

بملابس كاجوال.. سمر يسري تجذب الأنظار على السوشيال ميديا