معمول به في الخارج.. برلماني: تحويل الصيادلة إلى أطباء يحتاج إلى دراسة

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مقترح التحويل من كلية الصيدلة لكليات الطب ليس الأول من نوعه، فد سبق وتم التقدم بمقترح مثيرا للجدل بالاستعانة بالخريجين من الصيادلة وتحويلهم إلى أطباء في مواجهة كورونا.





وأوضح أبو العلا في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا المقترح معمول به في الخارج، حيث يمكن للصيدلي ممارسة الطب شرط أن يقوم بدراسة تكميلة للتأهيل ويحصل على شهادة بذلك، ونفس الحال للطبيب الذي يرغب في ممارسة الصيدلة.





وأشار النائب إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة مستفيضة ودراسة طويلة لتطبيقه في مصر، مؤكدا على عدم وجود أزمة عجز أطباء بالمستشفيات وإن وجدت سيتم التعاقد فورا مع أطباء التكليف والامتياز من باب أولى.



