الرئيس القبرصي يعرض المساعدة على لبنان

عرض الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، المساعدة على السلطات اللبنانية.









وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن شهود عيان في قبرص قولهم إنهم شعروا بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.









ودعا الرئيس اللبناني لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع وهناك أنباء عن إصابة مقربين من رئيس الحكومة.









في السياق ذاته قال وزير الداخلية اللبناني إن المعلومات الأولية تشير إلى مواد شديدة الانفجار تمت مصادرتها منذ سنوات انفجرت في العنبر رقم 12.









وقالت وسائل إعلام لبنانية إن ابنة رئيس الحكومة وزوجته وعددا من مستشاريه أصيبوا من جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.









وكان مصدر أمني لبناني وآخر طبي قالا لوكالة رويترز للأنباء، إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت.









ومن جهته قال ‏مدير عام الأمن العام اللبناني إن ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة من سنوات.









وأكد مدير الأمن سقوط قتلى في انفجاري بيروت. فيما قالت وسائل إعلام لبنانية إن 6 جثث على الأقل موجودة داخل مرفأ بيروت.









وقال شهود عيان في قبرص إنهم سمعوا دوي الانفجار الذي هز بيروت. بحسب ما أفادت قناة الحدث.









ونفت مصادر إٍسرائيلية للقناة السابعة أي صلة لإسرائيل بالحادث، كما نفى حزب الله صلة إسرائيل بالانفجار.



