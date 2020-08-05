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أخبار العالم

العراق يواسي لبنان ويتفقد أحوال جالياته ببيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:03 ص
العراق - لبنان
العراق - لبنان
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مـيـس رضـا

أجرى وزير الخارجية العراقى  فؤاد حسين اتصالًا مع نظيره اللبناني شربل وهبة ،أعرب فيه عن خالص تعازيه إلى لبنان حكومةً وشعبًا بالحادث الأليم، وما تسبب به من سقوط ضحايا وجرحى، وتدمير في الممتلكات العامة.

 كما أبدى وزير الخارجية العراقي تضامن  بلاده ومواساته في التخفيف من آثار هذا الحادث،والدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة وللجرحى بالشفاء العاجل.

 

كما  أجرى الوزير اتصالا هاتفيا آخر  بالقائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في بيروت للاطمئنان على أحوال الجالية العراقية الكريمة و الكادر الدبلوماسيّ.

 

وتابعت السفارة العراقية بلبنان مع السلطات الأمنية والصحية في الحكومة اللبنانية لتفقّد أحوال الجالية العراقية، والوقوف على سلامتهم.

 

وقد خصصت السفارة رقمًا ساخنًا لغرض التواصل مع العراقيين في بيروت، وهو: ( 0096178872575)، كما خصص مكتب الهلال الأحمر رقمًا ساخنًا لتقديم المساعدة، وهو: (0096170600349).

 

وهز انفجار هائل العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مجاورة لها الثلاثاء، وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة. وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات. ووردت أنباء عن وقوع عدة جرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.


دبت حالة من الصدمة والذعر في العاصمة اللبنانية بيروت بعد سماع دوي انفجار هائل تردد صداه إلى مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن المدينة، بحسب مراسل فرانس24 شربل عبود.

 

وبينت المعلومات الأولية سقوط عدة جرحى نقل كثير منهم للمستشفيات، نتيجة الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت متسببا بأضرار مادية جسيمة في المركبات والسيارات والمباني المحيطة.

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