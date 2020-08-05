فوتوسيشن الدمار .. انفجار بيروت يدمر فرحة عروسين أثناء جلسة تصوير..فيديو

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أخبار العالم

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الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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منار نور

يلتقي النصر مع جاره الهلال اليوم، الأربعاء،  بديربي الرياض المنتظر، في تمام الثامنة مساءً، بختام منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستأنفت منافسات الدوري السعودي أمس، الثلاثاء، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت اسم "عيدنا عيدين" احتفاءً بشفاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وتفرض مواجهة المغربي حمد الله مهاجم النصر، وجوميز نجم الهلال، نفسها كمنافسة ثنائية من نوع خاص داخل معركة الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي.

"صدى البلد" يستعرض في التقرير التالي أرقام الثنائي مع أنديتهما خلال مباريات الدوري بالموسم الحالي:


عبد الرزاق حمد الله

لعب 19 مباراة بمعدل 1,691 دقيقة

سجل 18 هدفًا

ركلات ترجيح (5)

تسديدات على المرمى (47)

دقة تسديد (54.0‎%‎)

عرضيات ناجحة (1)

صناعة الأهداف (3)

صناعة الفرص (37)

تسلل (14)

تمريرات ناجحة (298)

مراوغات ناجحة (35)

بطاقات صفراء (5)

بطاقات صفراء (0).


بافيتيمبي جوميز

لعب 21 مباراة بمعدل 1,447 دقيقة

سجل 14 هدفًا

ركلات ترجيح (5)

تسديدات على المرمى (29)

دقة تسديد (67.4‎%‎)

عرضيات ناجحة (0)

صناعة الأهداف (4)

صناعة الفرص (17)

تسلل (11)

تمريرات ناجحة (185)

مراوغات ناجحة (7)

بطاقات صفراء (1)

بطاقات صفراء (0).


ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن النصر حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني بـ 45 نقطة.


ومن المؤكد أن نتيجة المباراة ستلعب دورًا مهمًا في تحديد بطل الدوري، حيث أن فوز الهلال يقربه من اللقب، في المقابل يحتاج النصر لتحقيق الفوز أيضًا حتى يواصل حملة الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.


ويمثل الديربي مواجهة بين أقوى هجوم وهو الهلال بتسجيله 52 هدفًا، أمام أقوى دفاع، حيث استقبل النصر 16 هدفًا فقط، في شباكه خلال 22 مباراة، مما يعني صعوبة توقع الطرف الفائز بين الجانبين، لامتلاك كل فريق ما يؤهله للتسجيل أولًا ومن ثم حماية مرماه والدفاع عنه ثانيًا. من أجل إما فوز نصراوي يشعل المنافسة أو انتصار هلالي ينهي كل شيء.
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