فوتوسيشن الدمار .. انفجار بيروت يدمر فرحة عروسين أثناء جلسة تصوير..فيديو

واستأنفت منافسات الدوري السعودي أمس، الثلاثاء، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت اسم "عيدنا عيدين" احتفاءً بشفاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.





وتفرض مواجهة المغربي حمد الله مهاجم النصر، وجوميز نجم الهلال، نفسها كمنافسة ثنائية من نوع خاص داخل معركة الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي.



