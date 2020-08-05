إبراهيم عمران يكتب: سلاما على لبنان

في المحن والشدائد تظهر معادن الشعوب وخاصة اذا كان الامر يتعلق بالوطن الملاذ والحياة للشعوب ما تعرضت له لبنان الشقيقة التي يعشقها المصريون بلدنا التي على مر التاريخ لبنان ومصر وطن واحد على مختلف المجالات وخاصة تقارب الثقافات بيننا نحن الشعب المصري نعتبر لبنان وطننا الثاني نفرح لفرحهم نحزن لحزنهم وكذلك اللبنانيين نفس المشاعر يكنونه للمصريين ما تعرضت له امس لبنان الشقيقة من تفجيرات راح ضحيتها ابرياء ومصابين.





وتتسم العلاقات المصرية اللبنانية بجذورها التاريخية وتتميز دائما بالتوافق التام تجاه القضايا السياسية المطروحة على الساحة،وتستند العلاقات الثنائية بينهما على مبدأ الاحترام المتبادل والتشاور المستمر وتنسيق الرؤى والمواقف حيال القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بصفة خاصة وقضايا منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة ودائما العلاقات المصرية اللبنانية في تطور مستمر في كافة المجالات.





علي الشعب اللبناني الشقيق الفطن الذي نثق جميعا في ذكائه أن يدرك المخططات التي تستهدف وان يتكاتف الشعب اللبناني من كافة الطوائف ضد ما يحاك له من المغرضين والدول التي لا تريد نهضة لبنان الجميلة ذات الطبيعة الخلابة لبنان المستقبل التي يأتي إليها كل العلم للاستماع بجمالها الخلاب وأهلها الكرماء المثقفين .





اثق تمام الثقة ان الشعب اللبناني يد واحدة لا يتأثر من هؤلاء القلة التي تريد ان يكون لبنان منقسم وعلى الشعب اللبناني العمل وإعادة الأعمار والبناء لعودة لبنان القوية التي عهدناها وما زلنا نثق كامل الثقة في شعبها الأبي الذي يعشق تراب وطنه وأن يفوت الفرصة علي هؤلاء وأن يعملوا من اجل لبنان.





في النهاية أعزي نفسي وشعب لبنان في الضحايا والمصابين وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء ويلهم أسرهم الصبر وان يشفي المصابين وان ارى لبنان في الوقت القريب لبناء القوية التي عهدناها .