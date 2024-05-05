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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

معلومات شاملة للفنانين.. «ورا الكاميرا» صفحة تعرض كواليس نادرة في عالم الفن|فيديو

د كريم علي، مؤسس
د كريم علي، مؤسس صفحة “ورا الكاميرا”،

أكد كريم علي، مؤسس صفحة “ورا الكاميرا”، عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"أنه عاشق للكتابة، حتى أنه كان يقوم بكتابة المقالات في عدد من المواقع.

وقال كريم علي، خلال لقاء  له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير وعبيدة”، أنه بعد فترة كورونا عملت على تأسيس صفحتين على “الفيس بوك” ، واحدة مختصة في الفن والأخرى في الرياضة وأطلقت عليها اسم "صياح في الكورة".

 

وتابع  مؤسس صفحة “ورا الكاميرا”، أنه عملت على وجود معلومات شاملة عن بعض الفنانين والذين لهم تأثير كبير مع الجمهور، خاصة فنانين الزمن الجميل، وكان هناك تفاعل من المتابعين.

صفحة “ورا الكاميرا موقع التواصل الاجتماعي كورونا الرياضة الفن

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