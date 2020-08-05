على متن طائرات عسكرية .. كازاخستان تستعيد جنودها من لبنان

اعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية عن وصول مجموعة صغيرة من القوات الكازاخستانية من لبنان عقب استكمال مهمة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بنجاح.





ورحب القادة العسكريون والأفراد العسكريون في كازاخستان بقوات حفظ السلام التي عادت على متن طائرات عسكرية.





وقال باورزان أرتيكوف، النائب الأول لقائد القوات الهجومية المحمولة جوًا، في بيان نشره "إن إنجاز مهمة حفظ السلام من قبل وحدة من القوات المسلحة الكازاخستانية له أهمية كبيرة في تعزيز مصداقية بلدنا في المجتمع العالمي" وفقا لما نشر على موقع وزارة الدفاع الكازاخية.





وأضاف: "لقد أظهرت مستوى عاليا من التدريب القتالي وقمت بواجبك بكرامة".





ويشارك نحو 120 جنديا في نشر تناوب في دوريات على الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان كجزء من قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) وإلى جانب كتيبة هندية منذ نوفمبر الماضي.





وساعد الجنود الكازاخيون في إدارة نقاط التفتيش وحراسة القواعد العسكرية ودوريات المنطقة.





وتنتشر اليونيفيل في جنوب لبنان وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أنهى حرب لبنان عام 2006 - صراع عسكري استمر 34 يوما بين قوات حزب الله شبه العسكرية وقوات الدفاع الإسرائيلية.





وجنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني، يقوم ما يقرب من 11000 جندي عسكري من 43 دولة بدوريات على طول أكثر من 79 كيلومترًا (49 ميلًا) من الحدود بين لبنان وإسرائيل ، والمعروفة باسم الخط الأزرق.





ووصلت أول وحدة تناوب للقوات الكازاخستانية إلى لبنان في أكتوبر 2018 وغادرت في مايو من العام الماضي.





وعملت وحدة ثانية منذ ذلك الحين وحتى نوفمبر 2019.





كان من المقرر أن تبقى الوحدة الثالثة في لبنان حتى مايو 2020 ، لكنها لم تعد حتى أوائل أغسطس.





وقالت وزارة الدفاع الكازاخية "خلال فترة مهمتهم ، كان هناك تعقيد للوضع العسكري والسياسي والاقتصادي في البلد المضيف إلى جانب الانتشار السريع لعدوى فيروسات التاجية في العالم ، لكن جنودنا تعاملوا مع المهمة".





يذكر أن الجيش اللبناني واليونيفيل في حالة تأهب منذ سبتمبر الماضي، بعد أن تبادلت إسرائيل وحزب الله - جماعة مسلحة معادية لإسرائيل مقرها لبنان - إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية. في وقت لاحق ، عبرت القوات العسكرية الإسرائيلية السياج على طول الحدود مرتين - في 3 أبريل و 14 أبريل. في 27 يوليو ، ورد أن خمسة مقاتلين من حزب الله عبروا الحدود إلى منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من صد المقاتلين.





ولعبت كازاخستان بثبات دور حفظة السلام ووسيط السلام منذ استقلالها في عام 1991 ، لكن بالنسبة لقضية الكازاخستانيين ، فإن بعثة اليونيفيل هي أول نشاط رئيسي لحفظ السلام بقيادة الأمم المتحدة وثاني مهمة رئيسية يقوم بها الجيش منذ العملية التي يقودها الناتو في العراق في أوائل 2000s.





منذ عام 2003 ، أرسلت كازاخستان قرابة 300 من قوات حفظ السلام إلى العراق ، حيث دمرت كتيبة كازبات أكثر من أربعة ملايين ذخيرة متفجرة. كما تم إرسال القوات الكازاخستانية لمساعدة بعثات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة في هايتي والصحراء الغربية وكوت ديفوار وليبيريا.