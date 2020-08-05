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أخبار العالم

مقتل شقيق قيادي بارز في حركة فتح خلال شجار عائلي في البيرة.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:03 م
حركة فتح
حركة فتح
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القسم الخارجي
شهدت مدينة البيرة الفلسطينية، مساء يوم الأربعاء، شجارا  كبيرا وإطلاقا كثيفا. للنيران.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، لقي خليل الشيخ، شقيق وزير الشؤون المدنية والقيادي بحركة فتح، حسين الشيخ، مصرعه إثر إصابته بالرصاص الحي في منطقة رام الله، بالضفة الغربية.

وتواجدت الأجهزة الأمنية في محيط مستشفى الهلال في مدينة البيرة، حيث نقل الشيخ.

وذكرت مصادر محلية أن الشيخ كان يشارك في حل خلاف عائلي عندما تجدد الاشتباك وأصيب برصاص حي.

وبعد ذلك، شهدت البيرة ومنطقة مطعم سامر ومسجد جمال عبد الناصر إطلاقا كثيفا للرصاص خلال الشجار وأحداث شغب بمشاركة عشرات الأشخاص.
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