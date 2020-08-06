بدء تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. اليوم

تبدأ الكنترولات في تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2020 اليوم الخميس الموافق 6 /8 /2020 داخل 90 مقر تقدير على مستوى الجمهورية.





ومن المقرر أن تنتهي اعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، يوم الخميس 25 /8 /2020









ويبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.





جدير بالذكر أنه يؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020





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كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.