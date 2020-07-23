التعليم تجري كشفا نفسيا وطبيا على المتقدمين لوظائف المدارس اليابانية.. وتعلن آلية التعاقد معهم

إجراءات القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية، والتي تم فتح باب التقدم لها من اليوم، الخميس، ولمدة 15 يوما عبر الرابط التالي

وقالت وزارة التربية والتعليم: "سوف يتم الاختيار المبدئي بناءً على الأعلى تقييمًا في كل مراحل عملية التقدم، وأهمها الإجابة عن الاختبار الإلكتروني أو الورقي".





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وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئي عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook وفى حال عدم إعلان أي اسم يعتبر خارج قائمة الاختيار المبدئي ولن يتم التواصل معه إلا عند الحاجة.





وأوضحت أنه سيتم دعوة من تم اختيارهم بشكل مبدئي لمقابلة شخصية، لمراجعة الأوراق الثبوتية، وعقد مقابلة شخصية فى التخصص المطلوب، واختبار نفسي، واختبارات أخرى عند الحاجة، ومن يحقق المستوى المطلوب، سيتم توجيهه إلى جهة طبية معتمدة، لعمل اختبار طبي شامل.









وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم احتساب كل هذه التقييمات لكل متقدم، وسيتم الترتيب من الأعلى الذي سيكون لهم الأولوية في الاختيار، ووفق الفرص المتاحة بكل مدرسة.









أما عن الخطوات الإجرائية الخاصة بالتعاقد مع الفائزين بالوظائف





فأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التعاقد مع كل من تم اختياره بشكل نهائي على النحو التالي:





سيتم إجراء عملية التعاقد مع من تم اختيارهم في إطار القواعد المنظمة لقانون "12 لسنة 2003"، ولا يخضع العاملون الحكوميون بالمدارس المصرية اليابانية لأى قانون عمل آخر، أثناء فترة التعاقد.







