التعليم تجري كشفا نفسيا وطبيا على المتقدمين لوظائف المدارس اليابانية.. وتعلن آلية التعاقد معهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراءات القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية، والتي تم فتح باب التقدم لها من اليوم، الخميس، ولمدة 15 يوما عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg
وقالت وزارة التربية والتعليم: "سوف يتم الاختيار المبدئي بناءً على الأعلى تقييمًا في كل مراحل عملية التقدم، وأهمها الإجابة عن الاختبار الإلكتروني أو الورقي".
وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئي عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook وفى حال عدم إعلان أي اسم يعتبر خارج قائمة الاختيار المبدئي ولن يتم التواصل معه إلا عند الحاجة.
وأوضحت أنه سيتم دعوة من تم اختيارهم بشكل مبدئي لمقابلة شخصية، لمراجعة الأوراق الثبوتية، وعقد مقابلة شخصية فى التخصص المطلوب، واختبار نفسي، واختبارات أخرى عند الحاجة، ومن يحقق المستوى المطلوب، سيتم توجيهه إلى جهة طبية معتمدة، لعمل اختبار طبي شامل.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم احتساب كل هذه التقييمات لكل متقدم، وسيتم الترتيب من الأعلى الذي سيكون لهم الأولوية في الاختيار، ووفق الفرص المتاحة بكل مدرسة.
أما عن الخطوات الإجرائية الخاصة بالتعاقد مع الفائزين بالوظائف
فأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التعاقد مع كل من تم اختياره بشكل نهائي على النحو التالي:
سيتم إجراء عملية التعاقد مع من تم اختيارهم في إطار القواعد المنظمة لقانون "12 لسنة 2003"، ولا يخضع العاملون الحكوميون بالمدارس المصرية اليابانية لأى قانون عمل آخر، أثناء فترة التعاقد.
وسيتم التعاقد مع العاملين بالحكومة من خلال تقديم صورة من أمر تنفيذي بإجازة بدون راتب لمدة عام، أو بنظام المأمورية، وبالنسبة للعاملين بالأزهر الشريف: لن يتم التعاقد إلى من خلال تقديم صورة من الأمر التنفيذي بإجازة بدون مرتب، ومع غير العاملين بالحكومة، بناءً على صورة من استمارة 6 من جهة العمل السابقة، أو طبعة من الرقم التأميني لمن ليس له ملف تأميني في جهة عمل أخرى.
أما عن إجراءات ما بعد التعاقد
فسيتم القيام بالعمل بالمدرسة المختارة، وسيكون على العامل الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها شركة إدارة المدارس.
وفى حالة وجود خلاف بين العامل/الموظف وشركة الإدارة، عليه التقدم بشكوى رسمية إلى مكتب العمل التابع له الشركة، وذلك وفق ما أثبت في عقد العمل بين العامل/الموظف وشركة الإدارة.
وسيتم عمل تقييم لكل عامل في الشهور الثلاث الأولى، كل شهر على حد، وبناء على نتائج التقارير، المنفصلة، أو المجمعة، بعد أول شهر، أو في نهاية الأشهر الثلاثة، وفى حالة عدم اثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيتم إنهاء التعاقد فوراً، من طرف شركة الإدارة واعتباره كأن لم يكن وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار.
وبعد انتهاء الشهور الثلاثة الأولى، سيتم عمل تقييم شهري على مدار مدة التعاقد، وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر سيتم إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم، ومن لم يحقق المستوى المطلوب، سيتم إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد.
وفي حالة إيجابية التقرير السنوي، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف شركة الإدارة.
وسيحصل جميع العاملين على رواتب يتم تحديدها في وقت التعاقد وبعد انتهاء كافة الإجراءات وفق ملف العامل/الموظف وله حق القبول أو الرفض في حينه.
ويكون التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الاليكترونية فقط وهو اجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2020/2021 علي ألا تطبق هذة القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على كل متقدم أن يقوم بإدخال بياناته بشكل صحيح (خاصا البريد الاليكتروني ورقم المحمول) على الطلب وكذلك أي مستندات سيشير إليها، وأية مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى المسائلة القانونية والاستبعاد ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.