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تعليم

قبل انطلاقها السبت.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدبلومات الفنية 2020

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:53 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" يوم السبت القادم الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.

وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.


وأوضحت الوزارة أنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.


وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالى:

طلاب نظام الثلاث سنوات
ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.    

طلاب نظام الخمس سنوات
ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.    

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.

وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات.

ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضــو.
 
ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644مقرر، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أنه تم عقد مؤتمر بالفيديو كونفرانس ، حضره نائب الوزير لشئون التعليم الفني ومديري المديريات ومديري التعليم الفني ومسؤولي قطاع التعليم الفني ورؤساء لجان الإدارة، وتم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال  الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بعدم حمل التليفون المحمول نهائيًا أثناء تأدية الامتحان، وإلا سيطبق عليهم العقوبات الواردة بالقانون ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.

وجدير بالذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية قد تم عقدها على مدى سبعة عشر يومًا منذ يوم 27 يونيو وحتى يوم 20 يوليو، وقد تم فيها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.
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