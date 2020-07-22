انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 النظرية .. السبت

تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت القادم ، الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2020 .





ومن المقرر أن يؤدى امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة ، أمام عدد 2987 لجنة.





ووفقا للجداول المعلنة من المقرر أن تنتهى امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.





اقرأ أيضا | شوقي يوافق على زيادة مكافآة ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية



وكان قد أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه نظرا للظروف الاستئنائية التي تشهدها مصر في الفترة الراهنة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتنفيذا لخطة الدولة الشاملة لحماية المصريين من اي تداعيات محتملة للجائحة ، فقد تقرر عمل اجراءات اضافية لضمان تعقيم وتطهير اللجان وتأمين الطلاب وضمان حسن سير العملية التعليمية.





حيث أوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر : توفير بوابة تعقيم لكل مقر من مقرات لجان الامتحانات ، وتوفير عدد 2 كاشف للحرارة لكل مقر ، وتوفير عصى إلكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والاجهزة الالكترونية الخاصة بالغش بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية ، وتوفير عدد 5 جهاز تغليف أحذية يتم نقلها من لجان الثانوية العامة والباقي يتم استلامه من الوزارة لتوفير غطاء حذاء لكل فرد يوميا بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية.









وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لتأمين الطلاب ايضا ، تقرر توفير جوانتي لكل طالب في كل يوم من ايام الامتحانات العملية ، وكمامة قطن واحدة ، وكمامة بلاستيكية واحدة او واقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية ، وكذلك كمامة قطن واحدة و و واقي وجه طوال فترة الامتحانات التحريرية ، وعدد واحد كيس جيل مطهر كل يوم طوال فترة الامتحانات التحريرية.





وقيما يخص العاملين والاداريين بلجان السير ، أكد نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لحمايتهم تقرر منحهم جوانتي كل يوم ، وكمامة قطن واحدة بالاضافة لواقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية ، وكذلك كمامة قطن واحدة بالاضافة لواقي وجه بلاستيكي طوال فترة الامتحانات التحريرية.





وأشار نائب وزير التعليم إلى أنه بالنسبة للعاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ومراكز توزير الاسئلة وغرفة العمليات ، ومقرات تقدير الدرجات ، سيتم منحهم ايضا جوانتي كل يوم ، وكمامة قطن واحدة و واقي وجه طوال مدة العمل ، ومجموعة مطهرات بواقع 1 مجموعة لكل مقر مكونة من 15 لتر كحول وعدد 50 عبوة 125 مللي كحول اثناء فترة الامتحانات العملية والتحريرية .



