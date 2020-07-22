وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 سترضي المجتهدين.. والتصحيح يتم بدقة أكثر هذا العام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بعد انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020 في الكنترولات ، ستتم أعمال المراجعة و اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020
و اعلانها بعد عيد الأضحى المبارك.
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وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن المصححين في جميع كنترولات الثانوية العامة يسابقون الزمن لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 لطمأنة الجميع ، مشيرًا إلى أن النتيجة سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم.
وقال وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية.
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وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 سيتم فتح باب التظلمات ، ثم يتم بعد ذلك عقد امتحانات الدور الثاني للراسبين في مادة او مادتين ، ثم يتم تصحيح امتحانات الدور الثاني.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بعد امتحانات الدور الثاني ، سيتم عقد امتحان دور آخر لمن اضطر للتأجيل للدور الثاني بالدرجة الفعلية بسبب حالته الصحية ، ثم رسب ليكون هذا الدور بالنسبة له هو الدور الثاني.
ووجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة جديدة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لتهنئتهم بمناسبة انتهاء ماراثون الامتحانات.
وقال وزير التربية والتعليم
: "مبروك للطلاب وأولياء أمورهم انتهاء آخر ثانوية عامة بالشكل التقليدي في ظروف استثنائية بسلام وبأقل المشكلات، خالص شكري وامتناني لمنظومة التعليم المصرية وجميع مؤسسات الدولة".
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يحصل جميع العاملين بكنترولات الثانوية العامة على إجازة في عيد الأضحى المبارك ، تتوقف خلالها أعمال التصحيح، ثم يعود العمل مرة أخرى بعد إجازة العيد، لتتم عمليات المراجعة ورصد الدرجات استعدادا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، وإعلانها رسميا للجميع.