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تعليم

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة بعد العيد.. وسترضي الطلاب وتسعد أهاليهم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:45 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التربية والتعليم "كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، وأي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا أننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية.

وأكد أن نتيجة الثانوية العامة إن شاء الله سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم. 
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