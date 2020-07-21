وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة بعد العيد.. وسترضي الطلاب وتسعد أهاليهم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.





وقال وزير التربية والتعليم "كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، وأي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا أننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".