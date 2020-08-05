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تعليم

تعليمات هامة لطلاب الفرقة الثانية لجميع الشعب بتربية عين شمس

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:53 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية تربية جامعة عين شمس تعليمات هامة لطلاب الفرقة  الثانيه لجميع الشعب انه يخضع طلاب الفرقة الثانية أدبى وعلمى وأساسى لامتحانات دور سبتمبر فى مواد الرسوب فى الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثاني وسوف يتم الإعلان عن جدول الامتحانات والإجراءات الوقائية لاحقا.

الجدير بالذكر قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس  إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية بدأت من يوم 8 يوليو الجاري منوها ان الكلية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع إدارة الجامعة طوال الشهور السابقة استعدادا لفترة الامتحانات.

وأكد الدكتور ماجد ان نتيجة امتحانات طلاب الفرق النهائية ستعلن بنهاية شهر اغسطس المقبل

وذكر عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد  أنه حرص على صحة وسلامة طلاب الكلية وتنفيذا لعملية التباعد الاجتماعي تم عمل خيمة مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح  للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات بجانب توفير زجاجات مياه للطلاب. 



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