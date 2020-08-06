AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد رفعت ضربه الأول.. فرج عامر: سنستأنف على قرار إيقاف حارس الفريق بسبب مباراة ودية ..فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:52 ص
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
حسن العمدة
علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على عقوبة الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق، من جانب اتحاد الكرة؛ بسبب أحداث ودية الاتحاد السكندري.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت إيقاف الهاني سليمان، 3 مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه.

وقال فرج عامر، في تصريحات متلفزة على قناة "إم بي سي مصر"، "الهاني سليمان أخطأ في مباراة الاتحاد السكندري وسموحة، ولا نستطيع إنكار ذلك"، مشيرا إلى أن حكم المباراة لم يروِ القصة من البداية، أحمد رفعت ضرب الهاني سليمان؛ لأنه كان يهدر الوقت والهاني كان رد فعل.

وتابع "طبقنا غرامة على الهاني سليمان قدرها 50 ألف جنيه، ولأول مرة لاعب يتم إيقافه بسبب مباراة ودية، ولكن طبق عقوبة الإيقاف على كل من أخطأ وليس الهاني فقط"، لافتا إلي أنه لا توجد لدينا مشكلة في العقوبة، ولكني أريد تعميمها على الكل، وأتمنى أن يكون الكل سواسية في مبدأ الثواب والعقاب.

وأوضح أن هناك أكثر من لاعب ارتكبوا أخطاء أمام الشاشات في المباريات الودية ولم يصدر ضدهم عقوبات.

واختتم حديثه قائلا "سيكون هناك استئناف ضد عقوبة الهاني سليمان، وهدفنا هذا الموسم التواجد في المربع الذهبي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر: سموحة سيبدأ التدريبات بعد المسحة الثانية .. فيديو

استعداد لعودة الدوري.. سموحة يتعادل أمام المصري 1-1 وديا

فرج عامر: المباريات الودية لا تعبر عن مستوى الفرق

إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

ترشيحاتنا

وائل جسار يكشف تفاصيل تحطم منزله بعد انفجار بيروت

اعترض على رغبة ترامب بفتح المدارس| فوتشي يكشف موعد الحصول على لقاح فعال لـ كورونا

مفاجأة يعلنها مدير مرفأ طرابلس بلبنان

عمري ما كنت اتخيل.. محمد عادل إمام يحتفل بمولودته الثانية

عالم فيزياء يفجر مفاجأة عن انفجار بيروت: نترات الأمونيوم لا تنفجر من تلقاء نفسها

النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة

AdvertisementS

هيدرسفيلد يصدم الاهلي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي| تفاصيل

خالد الغندور: كل اللي محتاجه هو الدعاء لي بالشفاء

3 سيناريوهات تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

مصطفى يونس: الخطيب ليس من أبناء الأهلي.. وقراراته أضاعت هيبة النادي

السبب طاهر محمد طاهر.. أزمة تضرب الأهلي بقيادة رمضان صبحي.. تفاصيل

الاهلي عرض 52 مليونا| بيراميدز يتواصل مع ادارة هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي بـ105 ملايين جنيه

مصطفى يونس: مرتضى منصور ناجح بامتياز.. والخطيب بنسبة مقبول

مقابل 4 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: أحمد فتحي مطلوب بالاسم للدوري الأمريكي

3 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: حسام عاشور وافق على اللعب فى الدوري الأمريكي

قرار جديد من الخطيب لقطاع الناشئين وتشكيل لجنة المواهب بالأهلي

أخبار الأهلي.. هيدرسفيلد يصدم النادي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي.. النصر السعودي يكشف حقيقة طلب ضم كهربا

رئيس النصر السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سائح يحطم أصابع تمثال عمره ٢٠٠ عام.. وكورونا يكشفه.. فيديو

بفستان لافت.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

رغم مرور شهر.. فيديو مفاجئ يفضح مسئولا بريطانيا خرق قواعد الحظر