أحمد رفعت ضربه الأول.. فرج عامر: سنستأنف على قرار إيقاف حارس الفريق بسبب مباراة ودية ..فيديو

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على عقوبة الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق، من جانب اتحاد الكرة؛ بسبب أحداث ودية الاتحاد السكندري.





وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت إيقاف الهاني سليمان، 3 مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه.





وقال فرج عامر، في تصريحات متلفزة على قناة "إم بي سي مصر"، "الهاني سليمان أخطأ في مباراة الاتحاد السكندري وسموحة، ولا نستطيع إنكار ذلك"، مشيرا إلى أن حكم المباراة لم يروِ القصة من البداية، أحمد رفعت ضرب الهاني سليمان؛ لأنه كان يهدر الوقت والهاني كان رد فعل.





وتابع "طبقنا غرامة على الهاني سليمان قدرها 50 ألف جنيه ، ولأول مرة لاعب يتم إيقافه بسبب مباراة ودية، ولكن طبق عقوبة الإيقاف على كل من أخطأ وليس الهاني فقط"، لافتا إلي أنه لا توجد لدينا مشكلة في العقوبة، ولكني أريد تعميمها على الكل، وأتمنى أن يكون الكل سواسية في مبدأ الثواب والعقاب.





وأوضح أن هناك أكثر من لاعب ارتكبوا أخطاء أمام الشاشات في المباريات الودية ولم يصدر ضدهم عقوبات.





واختتم حديثه قائلا "سيكون هناك استئناف ضد عقوبة الهاني سليمان، وهدفنا هذا الموسم التواجد في المربع الذهبي".