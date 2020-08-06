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رياضة

البطولة الأفريقية أهم.. هيثم فاروق: من الصعب تصدر الزمالك للدوري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:21 ص
هيثم فاروق
هيثم فاروق
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ياسمين تيسير
كشف هيثم فاروق، نجم فريق الزمالك السابق، عن توقعاته لمباراة الفريق أمام المصري اليوم، الخميس، في المباراة المؤجلة من الدور الـ 14 من بطولة الدوري المصري.

وأكد هيثم فاروق في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فترة التوقف الطويلة بالطبع سيكون لها تأثير سلبي على أداء اللاعبين، ولكن من الصعب الجزم بهذا الأمر، حيث إن هناك فارقا كبيرا بين المباريات الودية والرسمية، وضرب مثالا بـ ريال مدريد الذي هزم في مباراة ودية أمام أتلتيكو مدريد بـ سباعية، ولكن في المباريات الرسمية حقق الفوز.


وأضاف أن التأثير سيكون على المستوى البدني وليس الفني. 

وأكد أن الزمالك من الصعب أن يتصدر جدول الدوري المصري إلا في حالة فقدان الأهلي لعدد كبير من النقاط خاصة في ظل رغبة الفريق في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الزمالك في حال توج بالبطولة الأفريقي سيرتقي سلم المجد ويتأهل لـ كأس العالم للأندية.

وتابع أن الزمالك يعاني من غيابات كثيرة ولكن العناصر المرجح وجودها في التشكيل هي محمد أبو جبل، حازم امام، محمد عبدالشافي، الونش، محمود علاء، فرجاني ساسي، مصطفي محمد.
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