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رياضة

الزمالك الأقرب للفوز على المصري.. محمد صلاح: اللاعبون غير جاهزين بدنيا 100%

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:14 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
كشف محمد صلاح نجم، المدير الفني السابق لـ الزمالك عن توقعاته بمباراة الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي اليوم، الخميس، في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

وأكد محمد صلاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يتوقع فوز الزمالك خاصةً عقب فترة الإعداد الرائعة في الفترة الماضية، منوها بأن جاهزية الزمالك ليست بنسبة 100% ولكن تتابع المباريات في الفترة القادمة سيحسن أداء الفريق.


وتابع المدير الفني السابق للزمالك، أن لاعبي القلعة البيضاء حسابيا قادرون على الفوز بـ لقب الدوري المصري ولكنه أمر صعب ومرهق على الفريق بشدة؛ خاصةً في ظل خوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن التتويج بالبطولة الأفريقية هو الأهم وهدف الفريق الأساسي.

وأضاف أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعد فترة إعداد رائعة ومن أهم مكاسبها اكتشاف عدد من الناشئين المميزين أبرزهم يوسف فيصل.

وأوضح أنه من الصعب توقع تشكيل الزمالك للمباراة خاصة وأنه لا يعلم مدى جاهزية أي لاعب داخل الفريق ولكن عقب تتابع مباريات الفريق في الدوري سيتضح اللاعبون الأنسب للمشاركة.

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