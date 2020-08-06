دوري أبطال أوروبا.. زيدان يجهز مفاجأة كبرى لـ جوارديولا





ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد، غدًا الجمعة، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وذكر موقع "ديفينسا سينترال الإسباني، أن زيدان سيفاجئ بيب جوارديولا، بإشراك كاسميرو لاعب وسط الفريق في مركز خط الدفاع بجوار رفائيل فاران، بدلا من بين سيرجيو راموس الذي سيغيب للإيقاف.





وأوضح الموقع أن زيدان يثق في قدرة لاعبي ريال مدريد على تخطى مانشستر سيتي.





يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بهزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2 - 1.

يجهز الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مفاجأة كبرى لـ بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.