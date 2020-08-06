من خلال العدالة الرقمية.. برلماني: العدل استطاعت تحقيق طفرة في التقاضي

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المستشار عمر مروان وزير العدل لتطوير عمل منظومة مكاتب ومأموريات التوثيق والمحاكم على مستوى الجمهورية، مشددًا على أهمية توفير مكاتب جديدة بالمناطق التي تمتاز بالكثافة السكانية الكبيرة.





كما طالب مشهور فى بيان صحفي، الخميس، وزير العدل المستشار عمر مروان، بضرورة إنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالنقابات الفرعية للمحامين لتيسير أداء عملهم.





وأكد مشهور أهمية إقامة نظام عدالة ناجزة تستخدم تكنولوجيا العصر الحديث والإنترنت والتوقيع الإلكتروني فى إجراءات التقاضي وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بإتمام المعاملات المدنية فى كل أجهزة الدولة وإدارتها ووزاراتها ليتمكن الجميع من الوصول إلى عدالة أفضل وإجراءات أيسر بنفقات أقل وبجهد يسير.





وذكر أنه رغم المحاولات التي قامت بها وزارة العدل عبر إنشاء البوابات القانونية والقضائية، وعبر إنشاء بعض الخدمات القضائية عن بعد، إلا أننا نتطلع إلى مفهوم العدالة الرقمية التي يتم فيها إعفاء الأطراف والمتقاضين والمحامين من الحضور إلى المحكمة لتقديم دعاواهم ومذكراتهم، إذ أن رفع الدعاوى وفقا لهذا النظام يتم عبر الإيداع الإلكتروني أو توجيهها من خلال البريد الإلكتروني، بل حتى أداء المصاريف القضائية يتم عبر وسائل الأداء الإلكتروني بمختلف أشكاله.