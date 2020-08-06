الشاعر الأردني موسى حوامدة عن أحداث لبنان: "كلما داويت جرحًا يا بيروت سال جرح"

أعرب الشاعر الأردني موسى حوامدة عن حزنه الشديد، على بيروت، لما أصابها من ضرر كبير بسبب الإنفجار الكبير الذي وقع في مدينة الجمال أول أمس وتسبب في وقوع عدد كبير من الوفيات والمصابين فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمباني والمنشأت.





وقال حوامدة عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "كلما داويت جرحًا يا بيروت سال جرح، ما حدث في بيروت أكبر من قدرتنا على التعبير، لقد عشنا لحظات الرعب والهلع، لحظة بلحظة وكسَّر الزجاجُ المُهشمُ أرواحنا وملأ الغبار موائدنا واخترق نوافذنا".





واضاف: "ولا نكتفي بالمواساة والتعزية لأننا مصابون في عروبتنا وهويتنا ولبناننا، مصابون في طموحنا وتوقنا للحرية"، مؤكدًا: "الانفجار كبير وكارثي والمصائب كثيرة ولكن طائر الفينيق سينهض من جديد، هذا قدر بيروت وقدر لبنان".



