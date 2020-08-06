التركي شاكير يدير موقعة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال





وكان شاكير أدار مباراة "ريمونتادا ليفريول" أمام برشلونة في الموسم الماضي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف نظيفة على ملعب أنفيلد، بعد أن كان متأخرا بثلاثية في لقاء الإياب.





ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ونابولي، على ملعب كامب نو " معقل البلوجرانا"، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.









يذكر مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب سان باولو.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين التركي كونيت شاكير حكما لموقعة برشلونة ونابولي، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.