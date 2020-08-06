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أخبار العالم

جنوب أفريقيا تسجل 529 ألف إصابة بفيروس كورونا.. والصحة العالمية تتدخل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:01 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت دولة جنوب أفريقيا قفزة كبيرة فى عدد الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد الإصابات إلى 529.9 ألف إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  9.3 ألف حالة وفاة وتعافى 377.3 ألف حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن نشر 43 خبيرًا في جنوب أفريقيا بمختلف المجالات الصحية، بهدف دعم إدارة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلد الأفريقي، والتى قفزت إلى المرتب الخامسة الأكثر تضررًا من الفيروس في العالم.


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ومن المقرر أن يصل 17 من مجموعة خبراء الصحة العالمية إلى جنوب أفريقيا، ويضمون خبرات رئيسية في علم الأوبئة والمراقبة، وإدارة الحالات والعدوى والوقاية والسيطرة بالإضافة إلى تعبئة المجتمع والتعليم الصحي.


ولفتت المنظمة إلى أنها ستتولى مسئولية تمويل فريق الخبراء في الوقت الذي ستكون جنوب أفريقيا مسؤولة عن توفير الموارد الإدارية.


ومن المقرر أن ينتشر الفريق المتخصص فى مدن كيب الشرقية وفرى ستيت وجاوتينج ولو ناتال ومبو مالانجا، حيث تم تحديد هذه المقاطعات نتيجة احتياجها للدعم الأكثر إلحاحًا وحيث سيمكن للفريق الذي سيصل أولًا أن يحقق أكبر تأثير وعلى أن ينتشر الخبراء المتبقين لمساعدة جميع المقاطعات في البلاد.

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