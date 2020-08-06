مباريات متكافئة.. تعرف على لقاءات دور ربع نهائي الدوري الأوروبي

وجاءت مباراة دور ربع النهائي كالآتي:

- إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن

- مانشستر يونايتد ضد كوبنهاغن

- وولفرهامبتون ضد إشبيلية

- شاختار ضد بازل

واتخذ الاتحاد الأوروبي للعبة قرارًا في شهر يوليو الفائت بإقامة مباريات الإياب المتبقية من الدور ثمن النهائي في ملاعب الأندية الخاصة بها، باستثناء لقاءي انتر مع خيتافي وروما مع اشبيلية، اللذين سيحسمان بلقاء واحد في ألمانيا بنظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة، على أن تستكمل المنافسات على هذا النحو في مدن كولن ودويسبورغ و غيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية اعتبارًا من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في 21 أغسطس.