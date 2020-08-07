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رياضة

لا أحد يستطيع هزيمتك .. أول تعليق من أبو جبل عقب فوز الزمالك أمام المصري

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:11 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك عن سعادته بـ فوز الفريق امام المصري البورسعيدي امس في المباراة المؤجلة من الدور الـ 14 من بطولة الدوري المصري.

وكتب ابو جبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " لا أحد يستطيع هزيمتك إذا تعلّمت كيف تُدير لحظات ضعفك ووقت فراغك...أن تبقى بنفس قوتك حتى ولو كل شيء حولك يجبرك على الإنكسار".

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه المصري البورسعيدي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما امس الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة الزمالك والمصري على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاءٍ مؤجل من الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز خلالها بـ 16 مواجهة وتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة.

ورفع الزمالك رصيده لـ 34 نقطة بعد فوزه في مباراة اليوم، ليحل في المركز الثاني بجدول الترتيب.

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