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وزيرة الإعلام اللبنانية: الرئيس عون متمسك بسيادة الدولة اللبنانية.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:14 م
منال عبد الصمد
منال عبد الصمد
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محمد حليم قنديل

قالت منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، إن بيروت بعد ثلاثة أيام من انفجار المرفأ تلملم حالها بالبحث عن المفقودين ومن جهة أخري مسح الأضرار الناجمة من الانفجار.


وأضافت منال عبد الصمد خلال مداخلة هاتفية في نشرة "التاسعة" المذاعة علي القناة "الأولي" بالتليفزيون المصري، أنه يتم الآن المسائلة القانونية والمحاسبة عبر التحقيقات القضائية لجميع المشتبه بهم في تورطهم في هذا الانفجار.


وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية، أن الرئيس اللبناني ميشيل عون متمسك بسيادة الدولة، مشيرا إلي أنه سيتم التوصل الى المجرم المسئول عن تلك الانفجار.


وأوضحت منال عبد الصمد أن هناك دعما دوليا كبيرا للدولة اللبنانية بعد حدوث تلك الانفجار، مضيفة أن هناك العديد من الدول التي قدمت يد العون إلي لبنان.


وأشارت إلي أن هناك ضرورة كبيرة لاستكمال التحقيقات بشأن الانفحار لكشف الأسباب ومعاقبة المسئولين عن ذلك.

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