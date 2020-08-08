حسين السيد: غياب طارق حامد سيؤثر على الزمالك فنيًا

أكد حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أنه كان مؤيدا لعودة النشاط الرياضي وعدم الإلغاء في ظل انتشار فيروس كورونا.





وقال حسين خلال تصريحات إعلامية اليوم: "أشعر بالقلق حال غياب طارق حامد عن الزمالك لأنه يؤثر على الفريق فنيا، كما أن وجود ثلاث حراس دوليين في الزمالك يخلق نوعا من المنافسة".





وأضاف: "كنا نطبق سياسة الدور في حراسة الزمالك أثناء وجودي مع نادر السيد، وعماد المندوه هو من نجح في إقناع فيرنر الألماني في تطبيق سياسة المداورة".





وكان الزمالك قد فاز أول أمس على المصري البورسعيدي بالدوري بنتيجة 1-0 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.