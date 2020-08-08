تعرف على تفاصيل تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عدادات المياه.. فيديو

قال الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، على خلفية إطلاق تطبيق "قراءتي"، لتسجيل قراءة عددات المياه، إن التطبيق ييسر ويسهل كل مايخص قراءة المياه، لافتا إلى أن التحول الرقمي في مصر أصبح شائعا، ولايوجد مواطن لا يستخدم الهواتف الذكية حاليا.









وأضاف الدكتور محمد حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن وزير الموارد المائية والري كثف جهوده على مدار عامين ماضيين للتوجه للتحول الرقمي، فيما يخص الموارد المائية على مستوى مصر.









وأشار رئيس جهاز تنظيم مياة الشرب إلى أن أهم تطبيق أطلقته الشركة القابضة للمياه تطبيق "قراءتي" لتسجيل القراءة الشهرية للاستهلاك، مؤكدا أن التطبيق تم بالفعل تفعيله.









وأوضح "حسن" أن هناك بعض المشكلات مثل التقصير في دفع الفواتير، يجب الرجوع إلى خدمة العملاء التابعة للشركة، ولا تتم عن طريق التطبيق.