الخريف المتلون يضرب مصر.. تحذيرات للمزارعين من الأضرار علي المحاصيل

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ التابع لمركز البحوث الزراعية، إنه مع انتهاء منتصف شهر “بابه” ودخولنا في الثلث الأوسط من الخريف، بدأت مصر تشهد ما يُطلق عليه “الخريف المتلون”، حيث يتميز الموسم بتقلبات جوية حادة، وتميل درجات الحرارة نهارًا نحو الدفء الصيفي، فيما تبعث الليالي بإحساس أن “الشتاء على الأبواب”.

وأشار “فهيم” إلى أن هذه التقلبات تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية، وتضع المزارعين أمام تحديات يومية تتطلب متابعة دقيقة، خاصة في المحاصيل الجديدة وأخرى في مراحل نمو حرجة.



تأثيرات ضارة على المحاصيل

وأكد “فهيم” أن تأثيرات الخريف المتلون على المحاصيل الجديدة “المزروعة منذ أقل من 25 يومًا” تكون أكبر وخاصة محاصيل البطاطس، البنجر، الثوم، البصل، الفراولة، الخرشوف، البسلة، الطماطم العروة الجديدة، وبساتين الفاكهة الصغيرة.

وحذر من أن هذه المحاصيل معرضة لنقص الفسفور والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز بسبب تقلب الجو، لذا يُنصح بالتدخل الفوري باستخدام الفولفيك، المركبات عالية الفسفور، وبعض العناصر الصغرى ولتحسين مستوى التحجيم يُنصح باستخدام مركبات البوتاسيوم بتركيز منخفض.

أما المحاصيل الأكبر من شهر مثل البطاطس البدرية والطماطم والفلفل، فإنها تحتاج لتوازن في التسميد، من خلال زيادة تدريجية في البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، مع تقليل الأزوت، خاصة من اليوريا.

وأوضح رئيس مركز تغير المناخ أن تلك الأجواء مثالية لانتشار بعض الأمراض الفطرية ومن بينها الأنثراكنوز، التبقعات، واللفحات وهو ما يكون له تأثيرات ضارة على محاصيل الفراولة، البطاطس، الطماطم، وكل الخضر النيلية.



ونصح بتقليل الرطوبة حول النبات، مع ضرورة استخدام المبيدات الآمنة عند أول ظهور للأعراض وذلك على النحو التالي:

• فوسفيت البوتاسيوم أو الكالسيوم لمشاتل الفراولة والبصل والخضر.

• البطاطس النيلية والشتوية والبنجر: مرحلة التحجيم تتطلب إضافة بوتاسيوم.

• الثوم والبصل: فترة بناء الهيكل الخضري مع تغذية متوازنة وفولفيك وأحماض أمينية.

• الفاصوليا والطماطم والباذنجان والفراولة البدرية: زيادة التزهير على حساب النمو الخضري، مع متابعة التسميد.

• البرتقال والموالح: التحجيم والتلوين الطبيعي مستمر، مع استخدام مركبات بوتاسيوم آمنة.

• القصب: فترة دعم قبل البرد، باستخدام محفزات نمو.

كما نصح بتأجيل زراعة القمح والفول في الصعيد وفق الخريطة الصنفية الرسمية، مع إضافة حمض فسفوريك مع أول رية للمحاصيل الدرنية، وضرورة الحذر من الآفات مثل ذبابة الفاصوليا، ديدان القرعيات، البياض الزغبي، ولَفحات الفاصوليا والبسلة، والعمل على الوقاية من تشقق درنات البطاطس البدرية ومكافحة أعفان الجذور في الفراولة.

وأكد أهمية تجنُّب ري الذرة المتأخِّرة عند هبات الرياح العالية، مع وجود متابعة دورية للآفات مثل تربس البصل والثوم، وتربس أزهار الفلفل، والمن، وذبابة الفاكهة، ودودة براعم الزيتون.