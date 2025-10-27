قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخريف المتلون يضرب مصر.. تحذيرات للمزارعين من الأضرار علي المحاصيل

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ التابع لمركز البحوث الزراعية، إنه مع انتهاء منتصف شهر “بابه” ودخولنا في الثلث الأوسط من الخريف، بدأت مصر تشهد ما يُطلق عليه “الخريف المتلون”، حيث يتميز الموسم بتقلبات جوية حادة، وتميل درجات الحرارة نهارًا نحو الدفء الصيفي، فيما تبعث الليالي بإحساس أن “الشتاء على الأبواب”.

وأشار “فهيم” إلى أن هذه التقلبات تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية، وتضع المزارعين أمام تحديات يومية تتطلب متابعة دقيقة، خاصة في المحاصيل الجديدة وأخرى في مراحل نمو حرجة.


تأثيرات ضارة على المحاصيل

وأكد “فهيم” أن تأثيرات الخريف المتلون على المحاصيل الجديدة “المزروعة منذ أقل من 25 يومًا” تكون أكبر وخاصة محاصيل البطاطس، البنجر، الثوم، البصل، الفراولة، الخرشوف، البسلة، الطماطم العروة الجديدة، وبساتين الفاكهة الصغيرة.

وحذر من أن هذه المحاصيل معرضة لنقص الفسفور والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز بسبب تقلب الجو، لذا يُنصح بالتدخل الفوري باستخدام الفولفيك، المركبات عالية الفسفور، وبعض العناصر الصغرى ولتحسين مستوى التحجيم يُنصح باستخدام مركبات البوتاسيوم بتركيز منخفض.

أما المحاصيل الأكبر من شهر مثل البطاطس البدرية والطماطم والفلفل، فإنها تحتاج لتوازن في التسميد، من خلال زيادة تدريجية في البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، مع تقليل الأزوت، خاصة من اليوريا.

وأوضح رئيس مركز تغير المناخ أن تلك الأجواء مثالية لانتشار بعض الأمراض الفطرية ومن بينها الأنثراكنوز، التبقعات، واللفحات وهو ما يكون له تأثيرات ضارة على محاصيل الفراولة، البطاطس، الطماطم، وكل الخضر النيلية.


ونصح بتقليل الرطوبة حول النبات، مع ضرورة استخدام المبيدات الآمنة عند أول ظهور للأعراض وذلك على النحو التالي:

• فوسفيت البوتاسيوم أو الكالسيوم لمشاتل الفراولة والبصل والخضر.
• البطاطس النيلية والشتوية والبنجر: مرحلة التحجيم تتطلب إضافة بوتاسيوم.
• الثوم والبصل: فترة بناء الهيكل الخضري مع تغذية متوازنة وفولفيك وأحماض أمينية.
• الفاصوليا والطماطم والباذنجان والفراولة البدرية: زيادة التزهير على حساب النمو الخضري، مع متابعة التسميد.
• البرتقال والموالح: التحجيم والتلوين الطبيعي مستمر، مع استخدام مركبات بوتاسيوم آمنة.
• القصب: فترة دعم قبل البرد، باستخدام محفزات نمو.

كما نصح بتأجيل زراعة القمح والفول في الصعيد وفق الخريطة الصنفية الرسمية، مع إضافة حمض فسفوريك مع أول رية للمحاصيل الدرنية، وضرورة الحذر من الآفات مثل ذبابة الفاصوليا، ديدان القرعيات، البياض الزغبي، ولَفحات الفاصوليا والبسلة، والعمل على الوقاية من تشقق درنات البطاطس البدرية ومكافحة أعفان الجذور في الفراولة.

وأكد أهمية تجنُّب ري الذرة المتأخِّرة عند هبات الرياح العالية، مع وجود متابعة دورية للآفات مثل تربس البصل والثوم، وتربس أزهار الفلفل، والمن، وذبابة الفاكهة، ودودة براعم الزيتون.

الخريف الخريف المتلون المحاصيل أضرار على المحاصيل النباتات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

ترشيحاتنا

جراديشار

هشام حنفي يثير الجدل بشأن طرد جراديشار في مباراة إيجل نوار

بيراميدز

تعليق مهيب عبد الهادي على تعادل بيراميدز مع التأمين الإثيوبي

فريق آرسنال

آرسنال يحقق إنجازا تاريخيا بالدوري الإنجليزي

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد