مقتل خفير وإصابة آخر.. الأمن يكشف لغز سرقة مصنع بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة أحد المصانع بالقليوبية ومقتل خفير وإصابة آخر وضبط مرتكبى الواقعة.





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من (مالك مصنع معادن - كائن بالمنطقة الصناعية الأولى بدائرة القسم) اكتشافه وجود جثة (الخفير المعين لحراسة المصنع - مقيم بأسيوط) داخل غرفة بجوار البوابة الرئيسية للمصنع موثوق اليدين والقدمين وبها كسور، وكذا عثوره على (خفير آخر - مقيم بسوهاج) بغرفة أُخرى مصاب بجروح وسرقة بعض المعدات الخاصة بالمصنع ومتعلقات الخفيرين.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص- مقيمين بالشرقية – لأحدهم معلومات جنائية).





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة قيامه بأعمال صيانة داخل المصنع وعلمه بمنافذه ومواعيد عمل الخفراء المعينين لحراسته، عقد العزم على سرقة بعض المعدات من داخله.





وأوضح في اعترافاته أنه فى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين، وقاموا باستقلال سيارة ربع نقل قيادة أحدهم، وتمكن أحدهم من دخول المصنع من خلال تسلق سوره الخلفى ودلف للغرفة الأولى وبحوزته مطرقة حديدية (عُثر عليها داخل المصنع) وتعدى على الخفير الأول بالضرب محدثًا إصابته التى أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمول ثم دلف للغرفة الثانية وتعدى على الخفير الثانى بالضرب محدثًا إصابته وقام بإيثاقه واستولى على هاتفه المحمول وجهاز لاب توب، وعقب ذلك استولي على بعض المعدات وتم تحميلها على السيارة واستقلها صحبة المتهمين الآخرين وهربوا.





بمواجهة المتهمين الآخرين بما جاء باعترفات الأول أيداها.. وتم بإرشادهم ضبط (2 هاتف محمول - جهاز لاب توب "خاصين بالمجنى عليهما" - ماكينة لحام - صاروخ تقطيع حديد) وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (ملك شقيق السائق).



