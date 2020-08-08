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حوادث

حجز إعادة محاكمة متهم في أحداث عين شمس للحكم

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم، السبت، حجز إعادة محاكمة متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف منطقة عين شمس، للحكم في جلسة 7 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وواجه المتهمون في القضية، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس فى عام 2014.
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