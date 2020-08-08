محمد عفيفي: شوبير ذكي.. وجماهير الزمالك زعلت منى.. واتصالحت مع أحمد جعفر.. فيديو

ذا كان يجيد العمل كمذيع مثل التعليق لماذا لا يخوض التجربة موضحا أن الإعلامي أحمد شوبير مثقف وذكي ويسألني عن كل اللعبات .



وأضاف محمد عفيفي فى حواره لـ "صدى البلد" أن تجربة عمل المعلق فى البرامج بالقنوات الفضائية جيدة وإ