محمد عفيفي: شوبير ذكي.. وجماهير الزمالك زعلت منى.. واتصالحت مع أحمد جعفر.. فيديو

قال محمد عفيفي المعلق الرياضى إن الإعلامى أحمد شوبير مثقف وذكي لافتا إلى أن جماهير الزمالك كانت غاضبة منه فى مباراة النصر السعودي مشيرا الى أنه تمت مصالحته على أحمد جعفر مهاجم طلائع الجيش.
وأضاف محمد عفيفي فى حواره لـ "صدى البلد" أن تجربة عمل المعلق فى البرامج بالقنوات الفضائية جيدة وإذا كان يجيد العمل كمذيع مثل التعليق لماذا لا يخوض التجربة موضحا أن الإعلامي أحمد شوبير مثقف وذكي ويسألني عن كل اللعبات .
وعن تأثر المعلق الرياضى بالسوشيال ميديا قال: لما كنت فى بى ان سبورت مكانش فى شتايم كتير ولما جيت مصر الوضع مختلف جيت فى 2017 لقيت شتايم كتير وانتمائك لمين الاول كنت بتأثر بالشتائم وأقول الحاجة والدتى مالها بالمباريات وبعض مقدمي البرامج قالولى ده ختم النجاح.
وتابع: قمت بالتعليق على مباراة فى البطولة العربية بين الزمالك والنصر السعودى جماهير القلعة البيضاء زعلت منى لما لاعب برازيلي جاب هدف النصر وقلت جول رائع والفريقين خرجوا والمباراة كانت تحصيل حاصل وخدت شتايم كتير وفى مباراة الأهلى وأسوان قلت الملكي المصري الزمالك وعلقت فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى وتحدثت عن الاهلى وقلت انه كبير القارة الافريقية بالأرقام.
وعن أبرز المواقف مع المدربين واللاعبين قال : حدث مع الإسماعيلي أن مدربا عاما لا أذكر اسمه فى التعليق عندما كان بجوار المدير الفنى وكان الإسماعيلي يخوض مباراته مع بتروجيت وانتهى اللقاء بالتعادل واتصل بى وعاتبني على ذلك
واضاف: حدث موقف مع أحمد جعفر مهاجم طلائع الجيش وكان زعلان منى وحدثت مراسلات على واتساب وكان الموسم الماضى كان بيخوض مباراة أمام سموحة وجاتله فرصة وقلت لو كان فى حالته زى زمان كان جاب جون وزعل من حتة انه مش زى زمان وبعتلى على الواتس يعاتبني وبعدها أصبحنا أصدقاء.