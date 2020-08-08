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أخبار البلد

استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ.. الزراعيين: غرفة عمليات على مدار اليوم بالمحافظات

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلنت نقابة المهن الزراعية ونقاباتها الفرعية بالمحافظات تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة وتتكون من اعضاء مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات لمتابعة اجراءات وفاعليات انتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجراؤها يومي 11 ، 12 من الشهر الجاري اغسطس ۲۰۲۰ يومي الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع .

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ان الغرفة المركزية بالنقابة العامة بالقاهرة سوف تمارس مهامها في المتابعة اضافة الى التواصل والتنسيق على مستوى الجمهورية .


ودعا البيان جموع المهندسين الزراعيين والبالغ عددهم ما يقرب من مليون مهندس زراعي للنزول والمشاركة في انتخابات اول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى تم الاستفتاء عليها في ابريل ۲۰۱۹ عقب قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ .

وأضاف الدكتور سيد خليفه أن النقابة تدعم القائمه الوطنيه "من اجل مصر " موضحة أن مكونات هذه القائمة تشير الى اعلاء المصلحة الوطنيه حيث تضم ۱۱حزيا بمختلف ارائهم وتوجيهاتهم مما يجعلها تمثل نقلة نوعية في الأداء الحزبي والوطني خلال الفترة المقبلة ونموذج يحتذى به في كافة الاستحقاقات الدستورية المقبله .

واكد البيان على ثقته الكبيرة في مشاركه جموع الزراعيين "جنود الانتاج الزراعى " وتوفير الأمن الغذائي للشعب المصرى العظيم في المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا بارتداء الكمامات واتباع سبل الوقاية.

وأكد على الدور التاريخي والوطني والمحوري لزراعيين مصر على مدار التاريخ ومساندتهم للدولة المصرية في مواجهة الأزمات ودعمهم وتفويضهم للقيادة السياسية في حماية الأمن القومي في الداخل والخارج اضافه الى مواصلة العمل والانتاج رغم التحديات .

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