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أخبار العالم

حقيقة زيارة الأسد لجرحي مرفأ بيروت بأحد مستشفيات دمشق

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:18 م
الأسد يزور أحد الجرحي
الأسد يزور أحد الجرحي
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محمود نوفل
نفت وكالة الأنباء الفرنسية صحة الأنباء المتداولة بشأن قيام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة مصابين لبنانيين بالمستشفيات السورية عقب تفجيرات مرفأ بيروت والذي وقع مساء الثلاثاء الماضي واسفر عن إصابة مايقرب من 160 شخصا واصابة أكثر من 5000 أخرين.

وكدت الوكالة أن الصورة التي تم تداولها عبر موسائل التواصل الإجتماعي والتي يظهر فيها الأسد ممسكا بيد أحد الجرحي علي سرير المستشفي تحت عنوان " الرئيس بشار الأسد يزور المصابيين اللبنانيين في المستشفيات السورية " تعود الي العام 2012 أثناء زيارة الأسد لعدد من الجرحي في مستشفي عسكري بدمشق.

جدير بالذكر ان الرئيس السوري بشار الاسد كان قد هاتف نظيره اللبناني ميشيل عون في وقت سابق عقب التفجيرات معبرا عن وقوف بلاده الي جانب لبنان في محنتها والتضامن مع شعبها ضد الظروف القاسية التي يمر بها.

وقال الأسد لنظيره اللبناني: "كلنا ثقة بأنكم قادرون على تجاوز هذا الحدث المأساوي وإعادة بناء ما نتج عنه من أضرار في أسرع وقت ممكن".
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