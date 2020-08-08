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أخبار البلد

بسام فايد مساعدًا لوزير السياحة والآثار للشئون المالية والإدارية

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بتعيين اللواء بسام فايد للعمل مساعدا للوزير للشئون المالية والإدارية لمدة عام، خلفًا للعميد هاني ممدوح والذي انتهت مدة تكليفه.

وسيكون من مهام منصبه الإشراف على ومتابعة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها، والإشراف على كل من ملفات العاملين وملف الهيكلة وإعداد الموازنة والخطة بالوزارة، وأي أعمال أخرى يكلف بها من الوزير.

يذكر ان اللواء بسام سند فايد، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل وتدرج في العديد من الوظائف المتخصصة بأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة حيث شغل مناصب رئيس فرع الشئون المالية، ورئيس فرع الميزانية بالإدارة المالية والتجارية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومدير الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالشركة والوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.
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