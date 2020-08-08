بسام فايد مساعدًا لوزير السياحة والآثار للشئون المالية والإدارية

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بتعيين اللواء بسام فايد للعمل مساعدا للوزير للشئون المالية والإدارية لمدة عام، خلفًا للعميد هاني ممدوح والذي انتهت مدة تكليفه.





وسيكون من مهام منصبه الإشراف على ومتابعة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها، والإشراف على كل من ملفات العاملين وملف الهيكلة وإعداد الموازنة والخطة بالوزارة، وأي أعمال أخرى يكلف بها من الوزير.



