حصاد اليوم الأول لاختبارات القدرات.. 60 ألف طالب وطالبة سجلوا على موقع مكتب التنسيق لأدائها.. وانتظام الاختبارات وسط إجراءات احترازية

انطلاق اختبارات القدرات بجامعة أسيوط وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١





أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق،أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 60 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.









وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، لافتا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.





وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.





وانطلقت صباح اليوم، السبت، أعمال اليوم الأول لمكتب تنسيق الجامعات 2020، بجامعة عين شمس، بالتزامن مع انطلاق اختبارات القدرات بالكليات، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ، حيث شهد المكتب إقبالا متوسطا من طلاب الشهادات المعادلة والثانوية العامة.





وشهد مكتب تنسيق الجامعات 2020، التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية ، بينما وضعت بعض العلامات الإرشادية لتوجيه الطلاب إلى أماكن المخصصة للشهادات الخاصة بهم ووضعت بعض الرسوم على الأرض لتوجيههم بالتباعد الاجتماعي.





وأجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، زيارة تفقدية لكليات الفنون الجميلة والتربية الفنية، اليوم ، بمصاحبة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية وذلك لمتابعة بدء اختبارات القدرات ٢٠٢٠ لطلاب الثانوية العامة والتعرف على مدى جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.





وبدأت كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، اليوم، امتحانات القدرات والتي تستمر حتى الخميس ٢٠ أغسطس، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات بشأن مواعيد الاختبارات هذا العام.





كما تبدأ كلية التربية الموسيقية وكلية الفنون التطبيقية أعمال اختبارات القدرات غدا الأحد، ٩ أغسطس، وتعقد كلية التربية الرياضية بنات أول اختباراتها يوم السبت ١٥ من الشهر ذاته.





وصرح الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لصدى البلد ان 300 طالب تقدموا لاختبارات القدرات اليوم ، وقد تم توزيعهم على لجان الامتحان وسط التزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا والالتزام بالتباعد بين الطلاب.





وأوضح أنه يتم تقسيم الطلاب خلال اختبارات القدرات الى فترتين لتقليل كثافتهم داخل اللجان، وذلك وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و المجلس الاعلى للجامعات و رئيس الجامعة.





وأصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر، لمتابعة أعمال اللجان الداخلية لاختبارات القدرات بالجامعة للعام الجامعي 2020/ 2021، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقا لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكلات الطارئة التي قد تؤثر في عملية انتظام اختبارات القدرات، واقتراح المعالجات المناسبة لها، وتلقي التقارير من لجان اختبارات القدرات واتخاذ اللازم بشأنها، وإجراء التنسيق اللازم مع اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن اختبارات القدرات، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق باختبارات القدرات.





وبدأت كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم، في استقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات للقبول بالكلية، حيث بلغ عدد الذين أدوا امتحان الفترة الأولى من الساعة 11 صباحًا 260 طالبا وطالبة، وجرت الامتحانات بمدرجات الكلية وقاعاتها وفق توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة جميع المشاركين في الامتحانات. وسوف تتم امتحانات اليوم على فترتين وتبدأ الفترة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.





كما أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تسخير كل إمكانيات الجامعة خلال الفترة القادمة من أجل ضمان إجراء اختبارات القدرات فى سهولة ويسر على الطلاب، مع الحفاظ على دقة إجراءاتها وانتظامها مع وضع الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشرفين على الاختبارات أولوية قصوى، والتي من المقرر أن تتم بثلاث كليات بالجامعة وهى التربية الرياضية، والتربية النوعية، والفنون الجميلة، وذلك فى الفترة من 8 - 20 أغسطس، للطلاب المسجلين رغبتهم فى أداء تلك الاختبارات، وذلك على الموقع الإلكتروني للتنسيق والتابع لوزارة التعليم العالى على الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg



