كل سنة وانت سندي.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت روجينا بعيد ميلاد ابنتها، ونشرت مجموعة من الصور بصحبتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.





وعلقت روجينا: "كل سنة وانتى عمرى يا عمرى، كل سنة وانت سندى وحتة من قلبى وأول فرحتى وأهم وأعظم إنجازات حياتى هفضل فخورة بيكى وراضية عنك وبدعيلك من قلبى لآخر يوم فى عمرى".

وشاركت روجينا في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

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المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.