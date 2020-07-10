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مرأة

بـ مكياج ناعم.. روجينا تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:46 م
روجينا
روجينا
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة روجينا جمهورها، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

وأطلت روجينا على جمهورها مرتدية فستان باللون البيج يحمل توقيع ماركة "GUCCI"، مرصع بالاكسسوار الذهبي، مع حزام بسيط على منطقة الخصر.

وظهرت روجينا بترك خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة تخطف الانظار أعلى الكتف.

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كما برزت جمال ملامحها باللمسات الجمالية المرتكزة على الألوان الترابية، فاختارت اللون البني في الشفاه، مع البلاشر باللوت البرتقالي الهادئ، ورسم الحواجب والعين بطريقة بسيطة.
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