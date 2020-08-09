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رياضة

استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني .. سيراميكا كليوباترا يجري المسحة الطبية الأولى اليوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:20 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
يجري فريق سيراميكا كليوباترا اليوم المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا التي قررتها اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري، استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني .

وقال معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إنه وفقا الاتصال الهاتفي مع الجبلاية سوف يخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري المسحة الطبية الأولى في الواحدة ظهر اليوم الأحد ، وأن العدد الذي سيجري المسحة 40 فردا فقط. 

وكان اتحاد الكرة قرر استئناف مباريات دوري الدرجة الثانية في العشرين من شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الأندية التدريبات عقب إجراء المسحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية. 

ومن جانبه أعرب البطاوي عن سعادته باتخاذ أولى الخطوات الرسمية والواقعية تجاه عودة النشاط في دوري الدرجة الثانية، معربا عن ثقته الشديدة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، وأنهم سوف يحققون الإنجاز هذا الموسم بالصعود إلى الدوري الممتاز.
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